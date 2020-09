Calciomercato Juventus, incontro con Raiola | Inserimento della Fiorentina!

Luca Pellegrini è finito nel mirino del Genoa, ma nelle ultime ore anche la Fiorentina ha fatto passi in avanti nella trattativa. A breve la Juventus deciderà il suo futuro.

La società in vantaggio per l’acquisizione di Luca Pellegrini è il Genoa. Nelle ultime ore il Grifone ha fatto passi in avanti con la Juventus, che vuole lasciar partire il classe ’99 in prestito, dopo l’esperienza di un anno e mezzo con la maglia del Cagliari. Pellegrini è una richiesta diretta di Rolando Maran, che oggi ha visto la sua squadra vincere 4-1 contro il Crotone. Ma anche la Fiorentina è molto interessata al giocatore.

Juventus, anche la Fiorentina su Pellegrini

La Fiorentina è molto interessata a Pellegrini: in particolare, secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, l’entourage del giocatore sta mandando avanti i discorsi con la viola. Pellegrini è rappresentato da Mino Raiola, che nella giornata di domani incontrerà la Juventus per chiarire il futuro del suo assistito. Un futuro che potrebbe tornare a essere a tinte rossoblu, stavolta però in Liguria e non in Sardegna, oppure a tinte di colore viola.

