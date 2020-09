Summit nelle scorse con Mino Raiola che può portare via, in prestito, uno dei suoi assistiti negli ultimi giorni di calciomercato

Ore calde per il calciomercato dei club di Serie A, con il Genoa che potrebbe, grazie a Mino Raiola, portare alla corte di Maran un colpo last minute. Il potente procuratore ha infatti definito il futuro del suo assistito: via al prestito, affare verso la definizione.

Calciomercato, asse Juventus-Genoa: sì al prestito

Una richiesta diretta di Rolando Maran che lo vuole a tutti i costi al Genoa. Oltre al futuro di Moise Kean, la Juventus e Mino Raiola nei giorni scorsi hanno parlato del destino di Luca Pellegrini, non convocato per la sfida di stasera contro la Sampdoria di Ranieri. Si avanza spediti verso un nuovo prestito del laterale al primo posto sul taccuino della dirigenza del Genoa

Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’accelerata decisiva che accontenterebbe Maran, a caccia di un terzino dal sicuro rendimento per la stagione appena iniziata. Situazione in divenire, dunque: Pellegrini può lasciare la Juventus, Raiola lo porta in prestito al Genoa.

Il classe 1999 nell’ultimo anno a Cagliari ha collezionato 24 presenze con 6 assist: futuro a tinte rossoblù, stavolta in Ligura sponda Genoa.

