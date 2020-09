Calciomercato Juventus, segnali dalla Spagna | Riecco Zidane!

Accostato per diversi anni alla panchina della Juventus, il futuro di Zinedine Zidane sarebbe tutt’altro che definito: le ultime

Il ritorno in campo della Juventus di Pirlo è sempre più vicino, con la sfida contro la Sampdoria di Ranieri che aprirà la Serie A 2020/21 dei bianconeri. Dal campo al calciomercato, rispunta la suggestione Zinedine Zidane in ottica bianconera: ecco il clamoroso scenario di mercato che coinvolge l’attuale tecnico del Real.

Calciomercato Juventuso, svolta Zidane: il futuro del francese

Un malessere che nel tempo potrebbe aprire nuove e, definitive, crepe tra il Real Madrid e Zinedine Zidane. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il club spagnolo ed il presidente Perez non sarebbero soddisfatti dalla gestione della rosa da parte del tecnico transalpino. Il ritorno di Zidane per rimpiazzare il deludente Solari ha portato due titoli alle ‘Merengues’ con l’allenatore che aveva la promessa della proprietà di avere grande potere decisionale sulle scelte di mercato.

In tal senso, le ultime cessioni cozzano su quella che era ed è la volontà di ‘Zizou’. ‘Persi’ Reguilon e Hakimi e svenduti James Rodriguez e Bale, Zidane sarà costretto a tenere in rosa calciatori fuori dal progetto Real come Vazquez e Odegaard. Ecco perchè, in caso di risultati altalenanti, il francese potrebbe salutare il Real. Uno scenario tutt’altro che utopistico con la Juventus, nonostante la scelta Pirlo, intrigata dall’allenatore francese.

Molto se non tutto dipenderà dai risultati di Juventus e Real, con Pirlo chiamato a dare prova del suo talento anche in panchina. Zidane resta sullo sfondo: il rapporto con il Real Madrid è tutt’altro che idilliaco.

