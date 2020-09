Calciomercato Inter, svolta in attacco | L’allenatore dice no!

Novità importanti in casa Inter per quanto riguarda il futuro attaccante nerazzurro: il tecnico ha detto no

Il calciomercato dell’Inter passerà da un colpo importante in attacco. Il club nerazzurro prosegue la ricerca di una punta di spessore che completi il reparto di Antonio Conte. In tal senso, arriva una svolta nella corsa al top player: il tecnico si oppone, la pista può sfumare.

Calciomercato Inter, colpo in attacco: il tecnico si oppone

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, l’Inter sarebbe il club in pole per l’acquisto di Luis Suarez. L’esame per la cittadinanza italiana dunque non più in ottica Juventus, ormai concentrata su Dzeko, ma per l’attacco di Conte. Suarez non ha la minima intenzione di restare in Catalogna ed ha pronto il biglietto per la Serie A.

In tal senso, Conte ritiene l’uruguagio molto simile per caratteristiche a Lautaro Martinez che, con il ‘Pistolero’ in nerazzurro approderebbe al Barcellona. Un affare frenato però da Ronald Koeman che non intende puntare sul ‘Toro’, al quale continua a preferire il connazionale Depay, in uscita dal Lione.

Intreccio che dunque complica i piani per l’attacco di Conte: Suarez resta nella lista dei desideri nerazzurri, Koeman permettendo.

