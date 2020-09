Calciomercato Inter, cessione vicina | Ammissione del presidente!

L’Inter si appresta a realizzare un’operazione in uscita in Serie A, la rivelazione del presidente: “Ci stiamo lavorando”

Il mercato dell’Inter è pronto a sbloccarsi in maniera importante: Godin è sempre più vicino al Cagliari, mentre Vidal sarà annunciato a breve. I nerazzurri, però, oggi hanno lavorato anche ad un altra operazione in uscita: summit con la Sampdoria e accordo vicino. Tutti i dettagli sulla cessione dell’esubero.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Conte e Marotta addio | Arrivano 40 milioni

Calciomercato Inter, Candreva verso la Sampdoria | Conferma di Ferrero

Non solo Vidal, l’Inter sta definendo anche la cessione di Antonio Candreva alla Sampdoria. Nella giornata di oggi i nerazzurri hanno avuto un summit con il ds doriano Osti e Federico Pastorello, agente del giocatore. Il club ligure mette sul piatto un’offerta da 2,5 milioni per l’Inter ed un triennale da 1,5 milioni per l’esterno. Ai microfoni di ‘Sky Sport’, il presidente Ferrero ha rivelato: “Candreva in arrivo? Ci stiamo lavorando”.

RM

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio clamoroso | Futuro con Allegri!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sorpasso sull’Inter | Confermata anticipazione CMWEB