Dopo l’ottimo esordio in campionato, la Juventus prosegue nella ricerca di un esterno congeniale agli schemi di Pirlo. Sprint decisivo per Palmieri.

Buona la prima per la Juve di Andrea Pirlo. Il 3-0 rifilato alla Sampdoria ha fatto intravedere i primi sprazzi delle idee di ‘calcio totale’ del tecnico bresciano.

Nonostante l’ottimo esordio del giovane Frabotta sulla sinistra, la dirigenza bianconera prosegue nella ricerca di un esterno mancino congeniale agli schemi di Pirlo, soprattutto in vista delle cessioni di Pellegrini e De Sciglio.

Calciomercato Juventus, sprint decisivo per Palmieri. De Sciglio in partenza.

Dopo l’addio quasi certo di Pellegrini in direzione Genoa, la Juventus è pronta a cedere anche Mattia De Sciglio, sempre al centro delle idee di Roma, PSG e Barcellona.

Come anticipato da CalciomercatoWeb – Calciomercato Juventus, svolta sulla fascia | Superate Inter e Napoli – la Juventus ha individuato in Emerson Palmieri l’erede per la fascia sinistra.

Accostato a Napoli e Inter, l’esterno italo-brasiliano non vuole più attendere le mosse dei due club, accettando di buon grado la soluzione juventina. Paratici è al lavoro per intavolare la trattativa sulla base del prestito con diritto di riscatto, anticipando in maniera definitiva l’Inter di Antonio Conte.

