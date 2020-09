Calciomercato Inter, Conte esulta | Il giocatore è arrivato a Milano!

Il mercato dell’Inter ha avuto una svolta, i nerazzurri hanno messo le mani sul rinforzo richiesto da Conte: il giocatore è arrivato a Milano

Il più grande sliding doors della stagione nerazzurra, probabilmente, è arrivato pochi giorni dopo la finale persa in Europa League. Il summit fra la dirigenza dell’Inter e Antonio Conte ha portato alla conferma del tecnico, determinando le sorti del club meneghino. In quell’incontro, poi, le richieste dell’allenatore salentino sono state chiare e sono state percepite dagli uomini di mercato nerazzurri. In serata, è sbarcato a Milano uno dei rinforzi desiderati da Conte: l’Inter lo ha accontentato subito.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, svolta Vidal | Annuncio social!

Calciomercato Inter, ecco Vidal | Il cileno è sbarcato a Milano!

Dopo essere stato accostato all’Inter prima nel mercato di gennaio e poi per tutta l’estate, Arturo Vidal è finalmente sbarcato a Milano. Il cileno è atterrato alle 20.40 a Linate, con un volo privato arrivato direttamente da Barcellona. Ora il cileno si recherà in un albergo meneghino e domani mattina andrà alla clinica ‘Humanitas’ ed al Coni per sottoporsi alle visite mediche, propedeutiche alla firma e all’ufficialità. Ora la richiesta di Antonio Conte è realtà: Arturo Vidal si appresta a diventare un nuovo giocatore dell’Inter.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, il Valencia fa sul serio | Pronta la cessione

Juventus-Sampdoria, formazioni UFFICIALI: decisione a sorpresa di Pirlo

Calciomercato Juventus, incontro con Raiola | Salta lo scambio!