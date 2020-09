Calciomercato Milan, il Valencia fa sul serio | Pronta la cessione

Il Valencia attende Paqueta: il giocatore non ha grandi pretese pur di trasferirsi.

Il Valencia continua ad aspettare Lucas Paqueta. Il brasiliano è arrivato nel calcio europeo con grandi speranze per la propria carriera, ma il risultato ottenuto non è stato quello sperato dalla società rossonera. Per questo motivo si sta cercando una sistemazione per il giocatore verdeoro.

Calciomercato Milan, Paqueta in direzione Valencia

Gli agenti del giocatore si stanno già mobilitando per trovare la miglior soluzione possibile per raggiungere un accordo tra le parti, prima della chiusura del calciomercato il prossimo 5 ottobre. Le cifre non sono state ancora confermate, ma Paqueta non starebbe chiedendo un ingaggio eccessivo: il suo obiettivo è quello di poter tornare a giocare con continuità e farlo in Spagna, dove il suo calcio potrebbe trovare l’ottimo palcoscenico. Javi Garcia lo sta aspettando, stando a quanto riportato da El Gol Digital, e l’affare potrebbe chiudersi a breve.

