L’Inter potrebbe vedere l’addio di una pedina importante: dalla Francia arriva un’offerta allettante che fa riflettere Conte e Marotta

In casa Inter si ragiona sulle possibili uscite in queste ultime due settimane di calciomercato. Conte e Marotta potrebbero dire addio ad un centrocampista. Infatti, dalla Francia arriva un’offerta da quasi 40 milioni che fa riflettere sulla possibile cessione.

Calciomercato Inter, assalto a Brozovic: il Monaco mette sul piatto 38 milioni

Il calciomercato in uscita dell’Inter inizia ad entrare nel vivo in queste settimane. Il Monaco da tempo ha messo gli occhi sul centrocampista nerazzurro, Marcelo Brozovic, che potrebbe trovare meno spazio quest’anno nei titolari di Antonio Conte. Così i francesi avrebbero deciso di sferrare l’offensiva decisiva per assicurarsi il croato. Infatti, secondo quanto riportato dal sito croato ‘Football News’, il Monaco avrebbe offerto all’Inter 38 milioni di euro per il trasferimento di Marcelo Brozovic.

Quest’offerta potrebbe far riflettere seriamente i nerazzurri sulla cessione del centrocampista, poiché i soldi in entrata potrebbero essere investiti per nuovi acquisti necessari ad iniziare la nuova stagione. Inoltre con l’arrivo di Arturo Vidal, l’addio del croato potrebbe pesare meno alla rosa di Antonio Conte. Dunque si avvicina l’addio di Marcelo Brozovic all’Inter, dopo un’offerta allettante da parte del Monaco.

