Calciomercato Juventus, Raiola propone un attaccante | I dettagli

Mino Raiola ha proposto un attaccante alla Juventus, ma la risposta dei bianconeri è stata negativa.

Jesse Lingard è in uscita dal Manchester United. Il classe ’92 è da tempo fuori dai piani tecnici di Oleg Solskjaer, che non lo considera più utile alla sua causa, per questo motivo Mino Raiola, agente del giocatore, gli sta cercando una nuova sistemazione. Al di là del Tottenham, che si potrebbe mettere al riparo da una possibile cessione di Dele Alli negli ultimi giorni di mercato, il procuratore di origini italiane ha proposto Lingard anche in Italia.

Calciomercato Juventus, “no” alla proposta di Mino Raiola

Esterno offensivo che può giocare su entrambe le fasce o da trequartista puro, Lingard è stato offerto alla Juventus. Dalla società bianconera, però, per adesso è arrivato un secco “no” alla proposta, dato che la rosa dovrebbe essere oramai al completo sia nel reparto offensivo che a centrocampo: con gli innesti di Arthur, McKennie, Kulusevski e Morata infatti Pirlo dovrebbe avere tutti i tasselli occupati e se dovesse essere necessario un innesto lo si cercherà per gli esterni di difesa.

Raiola dovrà quindi guardarsi intorno per trovare una sistemazione a Lingard, che potrebbe a questo punto essere il Milan, nei mesi scorsi già pronto a sondare il jolly di centrocampo. La trattativa potrebbe aprirsi nel caso in cui dovesse partire Paqueta in direzione Valencia, lasciando un buco nel ruolo di trequartista che potrebbe così essere coperto dal 28enne dei Red Devils.

