Calciomercato Juventus, retroscena | Morata offerto al Barcellona

Alvaro Morata è diventato un nuovo giocatore della Juventus, ma dalla Spagna hanno rilanciato un accostamento al Barcellona

Un colpo davvero importante per la Juventus che ritrova Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo ha subito detto di sì ad Andrea Pirlo, suo ex compagno di squadra proprio in bianconero. Ora lo avrà da allenatore con un obiettivo ben preciso in testa.

Calciomercato Juventus, Morata ad un passo dal Barcellona

Inoltre, come svelato dall’edizione del quotidiano spagnolo “Mundo Deportivo“, l’Atletico Madrid, oltre allo scambio noto Joao Felix–Griezmann, con il Barcellona, aveva offerto anche Lemar, Hermoso e lo stesso Morata.

Ora, però, lo stesso attaccante spagnolo tornerà a vestire la maglia bianconera visto che aveva lasciato un ottimo ricordo. In aggiunto, è molto felice anche la moglie italiana, l’influencer Alice Campello, dopo la nascita dei gemellini. Per lui inizierà una “seconda” vita con lo stesso Suarez che volerà all’Atletico Madrid.

Morata sposa ancora una volta il progetto bianconero per arrivare nuovamente in finale di Champions League come diversi anni fa.

