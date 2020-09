Calciomercato Milan, innesto in difesa cercasi | Pioli chiede un rinforzo

Il Milan si muove per capire come definire gli ultimi colpi di calciomercato: c’è qualche dubbio in difesa.

Stefano Pioli attende ancora qualche novità in difesa. Il tecnico rossonero sa di avere una coperta corta nel reparto difensivo e chiama a raccolta l’area tecnica, della quale ha grande fiducia, ma che spera possa vedere al lavoro in questi ultimi dieci giorni di calciomercato, soprattutto per venire incontro alle necessità di infermeria, ancora molto piena, e della tripla competizione che aspetta i rossoneri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, assalto a Bennacer | Offerta del top club!

Calciomercato Milan, ancora da trovare un innesto in difesa

Romagnoli, Conti e Musacchio sono attualmente out ma i due centrali potranno tornare in campo dopo la sosta per le nazionali, che farà riprendere il campionato alla quarta giornata di Serie A, a metà ottobre. Conti, invece, starà fuori un po’ di più ed è ancora da valutare la sua tenuta fisica dopo i numerosi infortuni che ne hanno pregiudicato la carriera negli ultimi due anni. Calabria, allo stesso modo, non sta dando la certezza richiesta per questa stagione, anno in cui i rossoneri vogliono costruire un percorso vincente.

Per questo motivo sarà fondamentale muoversi in direzione calciomercato, per trovare un innesto che potrebbe essere Nastasic. Ovviamente bisognerà vedere se le possibilità che il mercato offre sono compatibili con il bilancio della squadra rossonera. Intanto Maldini è alla ricerca di un innesto e Pioli attende.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Calciomercato Milan, l’ex Serie A per la difesa | I dettagli dell’affare

Calciomercato Milan, niente scambio con la Juventus | I dettagli