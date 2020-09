Milan, Ibrahimovic positivo al Covid-19 | Il comunicato UFFICIALE

Prima della partita di Europa League contro il Bodo Glimt, il Milan si è sottoposto ai tamponi per il Coronavirus: è stata resa nota la positività al Covid-19 di Zlatan Ibrahimovic.

Dopo la vittoria in Irlanda per 0-2 contro lo Shamrock, il Milan si prepara ad affrontare il Bodo/Glimt nel penultimo turno preliminare di Europa League. I rossoneri, come da protocollo, quest’oggi hanno effettuato i tamponi per il Covid-19. Dopo la positività di Duarte, la società rossonera rende pubblici i risultati dei test effettuati questa mattina, evidenziando che Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo. Di seguito, il comunicato ufficiale: “AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø/Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi“.

