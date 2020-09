Calciomercato Milan, vice Calhanoglu | Si punta l’ex Inter!

Non è ancora terminato il calciomercato del Milan. Il club rossonero è alla ricerca di un vice Calhanoglu: il turco ha bisogno di rifiatare e si starebbe valutando la pista che porta all’ex Inter.

Hakan Calhanoglu è diventato ormai un elemento imprescindibile per il Milan. Con Stefano Pioli ha preso totalmente possesso della trequarti rossonera, imponendosi come uno dei migliori del ruolo in Serie A. Il turco avrebbe, però, bisogno di riposare ed è per questo che la dirigenza si sarebbe attivata per cerca un valido sostituto.

Calciomercato Milan, occhi puntati su Rafinha

Il nome a cui avrebbe pensato il Milan è Rafinha Alcantara, in uscita dal Barcellona. L’ex centrocampista dell’Inter a livello tecnico rappresenterebbe un’ottima soluzione, ma sono altri i problemi da valutare. Innanzitutto la forma fisica, visti i tanti infortuni avvenuti in passato.

Inoltre, Rafinha è ancora molto legato al mondo dell’Inter, per il quale ha giocato in passato in prestito. Il Barcellona chiede circa 17 milioni di euro per privarsi del fratello di Thiago. Calhanoglu la scorsa stagione è sceso in campo 38 volte tra Serie A e Coppa Italia, spesso anche quando aveva il fiato corto. Il Milan ha intenzione di trovare una soluzione sotto questo punto di vista.

Juventus, caso Suarez | L’avvocato Turco fa chiarezza