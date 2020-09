Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale d’esperienza. Un’occasione di mercato potrebbe essere rappresentata da Smalling, sul quale c’è anche la Roma.

Il Milan non ha ancora trovato il difensore centrale d’esperienza per completare il reparto arretrato. Tanti i nomi valutati dal club rossonero, come per esempio l’ex Fiorentina Nastasic. Da valutare per i parametri rossoneri, così come Antonio Rudiger. Insomma, il 5 ottobre è ormai vicino e Maldini sta valutando ogni tipo di possibilità, anche quella legata a Chris Smalling.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Mendes non si ferma

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nuovo assalto di Mourinho | Scambio e soldi!

Calciomercato Milan, inserimento per Smalling. Sfida a Inter e Roma

La Roma non ha ancora affondato per Chris Smalling, autore di una buona stagione in giallorosso. Il manager del Manchester United Solskjaer, ha espresso il suo pensiero sul difensore inglese: “Chris alla Roma ha dimostrato di essere un grande difensore centrale. Per noi è un valore aggiunto“.

Il parere dei Red Devils su Smalling sembra dunque cambiato, ma le squadre interessate a lui sono tante e tra queste ci sarebbe anche il Milan. Dopo Simon Kjaer, i rossoneri vogliono un altro elemento di esperienza – obiettivo concreto già dell’Inter oltre che della Roma – per guidare i giovani che Stefano Pioli sta plasmando.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Kean a rischio | Raiola prepara lo scambio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, idea clamorosa | Nuovo scambio col Barcellona!