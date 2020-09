Calciomercato Juventus, Kean a rischio | Raiola prepara lo scambio

La possibilità della Juventus di raggiungere Kean per l’attacco potrebbe sfumare: Raiola starebbe organizzando uno scambio con un altro club di Serie A

L’arrivo di Alvaro Morata a Torino non chiude il mercato della Juventus. Il club piemontese, infatti, è ancora molto attivo nella ricerca di rinforzi per Andrea Pirlo ed una delle priorità sarebbe un attaccante di riserva. Un ruolo per cui sarebbe perfetto Moise Kean: il classe 2000 accetterebbe un ruolo da comprimario e, inoltre, non occuperebbe un posto nella lista Champions. Kean, grazie ai suoi trascorsi nelle giovanili bianconere, verrebbe inserito nella Lista B della competizione europea. La Juventus, però, potrebbe essere anticipata da un altro club italiano: Raiola prepara lo scambio.

Calciomercato Juventus, la Roma piomba su Kean | Scambio con Kluivert!

Potrebbe complicarsi la pista Kean per la Juventus. Sull’attaccante classe 2000 della Nazionale si sarebbe inserita la Roma, grazie alla ‘regia’ di Mino Raiola. L’agente italo-olandese, infatti, starebbe pianificando uno scambio fra i giallorossi e l’Everton: Kean volerebbe a Roma, mentre Kluivert farebbe il percorso inverso. Uno scenario ideale per Raiola, che vedrebbe valorizzati due dei suoi talenti più importanti. Lo scambio sarebbe alla pari, con i due giocatori valutati intorno ai 25/30 milioni di euro.

In questo scenario, però, rimarrebbe a mani vuote la Juventus. Il club piemontese necessita un attaccante di riserva e non vuole assolutamente ripetere quanto accaduto nella passata stagione, in cui non c’era un sostituto di Higuain. L’arrivo di Morata ha consegnato a Pirlo un centravanti di manovra, capace di buttarsi negli spazi e fare sponde offensive. Ora, però serve un ulteriore rinforzo e la strada per Kean potrebbe essersi complicata.

La Roma potrebbe anticipare la Juventus su Moise Kean: Raiola starebbe architettando uno scambio con Patrick Kluivert, profilo gradito all’Everton.

