Calciomercato Inter, offerta per Eriksen | Via libera di Conte!

Christian Eriksen continua a essere un nome cedibile per l’Inter e ha ricevuto un’offerta importante. C’è la risposta della società

Sono state settimane molto movimentate per l’Inter, che ha concluso diverse operazioni di calciomercato accontentando le richieste di Antonio Conte ma non finisce qui. La società nerazzurra ha in mente ancora diversi obiettivi da realizzare negli ultimi dieci giorni ma tutto dipenderà dalle possibili cessioni in arrivo.

La società ha sistemato l’attacco con l’arrivo di Pinamonti arrivando a due titolari e due riserve e ora sta lavorando per la difesa, con la possibile cessione di Skriniar. Il reparto arretrato però potrebbe non essere l’unico a essere modificato in questi ultimi giorni visto che si lavora ancora per il centrocampo.

Calciomercato Inter, offerta United per Eriksen: sul piatto 25 milioni

La società nerazzurra ha tanti elementi in mezzo al campo ma l’obiettivo è comunque quello di cercare nuovi rinforzi. Il sogno è N’Golo Kante, già allenato da Antonio Conte in passato, però ci deve essere almeno una partenza importante e in uscita potrebbe esserci Christian Eriksen.

Il danese non è mai stato seriamente nei piani del tecnico nerazzurro perché non rappresenta il centrocampista ideale per il suo stile di gioco. Per questo il danese potrebbe essere il sacrificato per arrivare a Kante. Il Manchester United, secondo quanto rivela TodoFichajes.com, avrebbe offerto 18 milioni di euro e l’Inter sarebbe disposta ad accettare.

Eriksen è uno dei centrocampisti più importanti in circolazione ma nel 3-5-2 di Antonio Conte non sembra essere il giocatore adatto.

