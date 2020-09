Calciomercato Juventus, colpo in Serie A | Tentativo in extremis!

La Juventus è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo e, per questo, starebbe facendo un tentativo in extremis in Serie A: le ultime

Dopo tanta attesa, la Juventus di Andrea Pirlo ha fatto il suo esordio in Serie A. Nel match con la Sampdoria, anche se contro un avversario non irresistibile, i bianconeri hanno dimostrato di aver già digerito le direttive del tecnico bresciano. In particolare, Aaron Ramsey è stato uno dei migliori in campo, occupando una posizione ibrida sulla trequarti. La Juventus, però, si è resa conto di non aver un’alternativa al gallese in quella posizione: ecco perché Paratici starebbe facendo un tentativo in extremis per un talento di Serie A.

Calciomercato Juventus, Paratici non molla | Nuovo tentativo per De Paul

Come rivelato da ‘Todofichajes.net’, la Juventus starebbe facendo un tentativo in extremis per Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino sembra essere ad un passo dal Leeds del ‘Loco’ Bielsa, ma i bianconeri starebbero provando ad invertire le sorti della trattativa. Per convincere l’Udinese e soddisfare le richieste della famiglia Pozzo serve un’offerta da 30/35 milioni di euro. La Juventus, prima di riuscire ad affondare il colpo, deve riuscire a vendere.

Ecco perché i bianconeri stanno accelerando le operazioni in uscita, cercando un compratore per Douglas Costa e cercando di piazzare esuberi come Khedira e De Sciglio. Il club piemontese potrebbe aver individuato in De Paul il rinforzo ideale, il tassello mancante per completare questa sessione di mercato. La ‘Vecchia Signora’ si è intromessa nella trattativa con il Leeds e starebbe provando a prendere tempo con l’Udinese.

Nuovo tentativo della Juventus per Rodrigo De Paul: potrebbe essere l’argentino dell’Udinese il rinforzo ideale per Pirlo.

