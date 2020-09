Calciomercato Juventus, duello Barcellona-City per il bianconero

Barcellona e Manchester City potrebbe preparare l’assalto in casa Juventus. Nel mirino delle big d’Europa il giocatore bianconero

Non solo acquisti, ma anche cessioni eccellenti. La Juventus continua a lavorare in ottica futura per snellire anche la rosa del neo-tecnico Andrea Pirlo. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare il suo addio definitivo.

Calciomercato Juventus, Rugani nel mirino delle big d’Europa

Nelle ultime stagioni Daniele Rugani ha trovato poco spazio in maglia bianconera e così, come svelato dal portale spagnolo Don Balon, il suo profilo sarebbe finito nel mirino di Barcellona e Manchester City. La sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro e così potrebbe essere un nome davvero interessante per le due big d’Europa.

Un colpo davvero importante per andare a rinforzare la retroguardia del club blaugrana e di quello inglese. Rugani vuole rimettersi di nuovo in pista per dimostrare tutto il suo valore a livello europeo.

Il suo addio sarebbe dovuto arrivare già nei mesi scorsi, ma ora potrebbe cambiare tutto completamente. Barcellona e Manchester City fremono per l’acquisto.

