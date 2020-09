Calciomercato, Inter-Tottenham: non solo Skriniar | Scambio a sorpresa!

Inter e Tottenham sono pronte a discutere uno scambio a sorpresa negli ultimi giorni di calciomercato: non solo Skriniar, si scalda l’asse con Mourinho

Sono ore calde in casa nerazzurra per quanto riguarda le operazioni di calciomercato da ultimare entro il 5 ottobre. Con la sfida alla Fiorentina che incombe, domani sera a San Siro, Marotta valuta la cessione di Milan Skriniar: con il Tottenham, però, spunta l’idea di un clamoroso scambio. Ecco tutti i dettagli.

Calciomercato, scambio con il Tottenham: l’Inter ci pensa

Un’idea che potrebbe tramutarsi in pista concreta nei prossimi giorni. Stando a quanto riportato dal giornalista Ilario Di Giovambattista a ‘Radio Radio’, Inter e Tottenham potrebbero ultimare uno scambio. Da un lato Eriksen, ormai lontano dai dettami tattici di Conte, dall’altro un vecchio pallino dei nerazzurri: Tanguy Ndombele.

Con l’approdo di Vidal, dunque, lo spazio per Eriksen potrebbe restringersi: Ndombele, invece, si sposerebbe alla perfezione con il cileno. In tal senso, nei dialoghi per Skriniar che l’Inter è disposta a cedere per non meno di 45 milioni di euro, lo scambio Ndombele-Eriksen è spuntato fuori con gli ‘Spurs’.

Un asse di mercato rovente, dunque, quello che lega Inter e Tottenham. Da Skriniar ed Eriksen fino a Ndombele: Mourinho e i nerazzurri pronti a sedersi per trattare.

