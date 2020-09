Calciomercato Milan e Roma, via in prestito | Occasione dalla Premier

Occasione dal Chelsea per la Serie A, Kepa in uscita in prestito: possono approfittarne Milan e Roma

Il Chelsea ha recentemente ufficializzato l’acquisto di Edouard Mendy. L’estremo difensore senegalese arriva dal Rennes a titolo definitivo. Una mossa che tarpa le ali a Kepa Arrizabalaga, ormai bocciato da Frank Lampard e destinato ad una nuova sistemazione. Il basco è costato tantissimo per il Chelsea, che pagò nel 2018 la clausola rescissoria di 80 milioni di euro. Ora però i ‘Blues’ sono pronti a lasciarlo partire, a cifre decisamente inferiori.

Calciomercato Milan e Roma, occasione Kepa

Come riferisce il ‘Sun’, l’arrivo di Mendy comporta un’automatica partenza del portiere basco. Il Chelsea sarebbe disposto anche a cederlo in prestito. Ecco allora che l’estremo difensore potrebbe rivelarsi un’occasione per alcuni club italiani. Al momento, in Serie A, è la Roma la squadra che più necessita di un acquisto in porta. Paul Lopez non ha convinto e non è escluso che Kepa possa essere un nome su cui puntare.

Attenzione però anche all’ipotesi Milan, non nell’immediato, ma più in futuro. Se Donnarumma non dovesse rinnovare, il club rossonero dovrà decisamente cercare un nuovo portiere. A quel punto lo spagnolo, esubero in casa londinese, potrebbe fare al caso della dirigenza rossonera, che potrebbe appunto acquisirlo in prestito o a prezzo di saldo.

Tutto però dipenderà chiaramente dall’eventuale rinnovo di Donnarumma. Prima di cercare delle alternative, i rossoneri lavoreranno con Mino Raiola per fare in modo che l’estremo difensore possa prolungare il suo contratto in scadenza nel 2021.

