Calciomercato Milan, colpo in uscita | Accordo raggiunto col giocatore!

I rossoneri non sono ancora sazi sul mercato e lavorano alle cessioni, carburante necessario per i prossimi colpi in entrata. Nelle ultime ore potrebbero essere arrivate importanti novità in uscita: Lucas Paquetà avrebbe raggiunto l’accordo con un altro club. Adesso il Milan attende un’offerta ufficiale, mettendo subito in chiaro che per il trequartista brasiliano occorrono almeno 20/22 milioni di euro. I soldi della cessione di Paquetà sarebbero, poi, subito reinvestiti nel mercato per rinforzare la compagine di Stefano Pioli.

Secondo quanto rivelato da ‘SportMediaset’, Lucas Paquetà avrebbe raggiunto un accordo di massima con il Lione: il Milan si avvicina a mettere a segno un colpo in uscita. L’intesa fra il trequartista brasiliano ed il club transalpino sarebbe pressoché totale, ma per sbloccare l’affare occorre un’offerta ufficiale ai rossoneri. Il club meneghino, come detto, vuole ricavare almeno 20 milioni dalla cessione dell’ex Flamengo: in modo da evitare di mettere a bilancio una minusvalenza.

L’unico ostacolo importante alla buona riuscita della trattativa è rappresentato dalla necessità del Lione di vendere prima di affondare il colpo. L’OL ha messo sul mercato due gioielli come Depay ed Aouar: qualora uno dei due dovesse partire, sarebbe poi semplice per i francesi soddisfare le richieste del Milan. In questo calciomercato bloccato, però, non è così scontato che i due talenti del Lione siano acquistati da qualche squadra e, questa eventualità, bloccherebbe anche l’affare Paquetà.

Passi avanti per la cessione di Paquetà: il brasiliano ha trovato un’intesa totale con il Lione, ma i transalpini attendono di mettere a segno delle uscite prima di affondare il colpo con il Milan.

