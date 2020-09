La Juventus potrebbe provare a prendere un big della Serie A negli ultimi giorni di questa sessione di calciomercato. Idea scambio ‘due per uno’

La rivoluzione della Juventus è appena cominciata. Bisogna dire col piede giusto, visto il 3-0 senza storia inflitto alla Sampdoria nella prima giornata di Serie A. Andrea Pirlo sembra aver trovato subito la ‘chiave’ per far rendere al massimo la squadra, ma è chiaro come manchino ancora dei tasselli per poter definire completo l’organico a sua disposizione. Per esempio, il tecnico vuole un rinforzo di spessore sull’out mancino, anche perché Alex Sandro potrebbe ancora fare le valigie destinazione Inghilterra.

Calciomercato Juventus, scambio ‘folle’: il Milan dice no!

Indiscrezioni di calciomercato, a proposito di corsia mancina per cui ad oggi il candidato numero uno è Emerson Palmieri anche nel mirino dell’Inter e in uscita dal Chelsea, sostengono che negli ultimi giorni di questa sessione estiva possa venir fatto un clamoroso tentativo per Theo Hernandez del Milan. Il terzino francese piace molto alla Juve, e immaginiamo pure a Pirlo ma è certamente difficile da raggiungere. Il club presieduto da Andrea Agnelli può provarci mettendo sul piatto il cartellino di Federico Bernardeschi, ai margini del progetto tecnico e che ha una valutazione intorno ai 30 milioni di euro, più quello (in prestito gratuito con diritto di riscatto sui 10 milioni) di Rugani, anche lui un ‘esubero’. Parliamo in sostanza di uno scambio ‘due per uno’, che a meno di sorprese il Milan rispedirebbe al mittente.

Del resto l’ex Real Madrid, poco meno che 23enne, è un pilastro della formazione di Pioli e un elemento che può rilevarsi decisivo – non certo come Ibrahimovic – per il raggiungimento dell’obiettivo Champions. Scambiarlo con Bernardeschi-Rugani, non quindi con de Ligt o Cristiano Ronaldo (ma potremmo dire Kulusevski), sarebbe una ‘follia’…

