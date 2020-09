Calciomercato, niente Inter | Futuro deciso!

Non arrivano buone notizie per il calciomercato dell’Inter: sfuma il pupillo di Conte, cambia la strategia del top club

Da un lato la sfida contro la Fiorentina, domani sera a San Siro, dall’altro il calciomercato alle ultime battute. E proprio in ottica mercato che la società di Steven Zhang starebbe per assistere ad un’inattesa beffa. Il top player è sempre più lontano: il club ha cambiato strategia.

Calciomercato, niente Inter per il Big: i dettagli

Oltre al colpo Vidal in casa Inter c’era un solo nome nella testa di Antonio Conte per rinforzare la mediana nerazzurra: N’Golo Kante. Il gioiello del Chelsea, stando a quanto riportato da ‘Don Balon‘, però, rimarrà a Londra.

Il Chelsea ha infatti deciso di ‘sacrificare’ Jorginho e di puntare ancora su Kante per il futuro. L’ex Napoli, arrivato per 57 milioni, dovrebbe dunque partire per rimpolpare le casse del club di Abramovich che ha fino ad ora speso tanto per i colpi in entrata.

Inter e Real Madrid, accostate a Kante negli ultimi mesi, saranno dunque costrette ad alzare bandiera bianca: il 29enne resta al Chelsea, con buona pace di Antonio Conte.

