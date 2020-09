Il binomio Zidane-Real Madrid non appare più così saldo. Torna in auge l’ipotesi bianconera per il futuro di Zizou.

11 trofei in quattro anni, di cui 2 Liga e 3 Champions League. Basterebbero questi dati a rappresentare la gloriosa epopea di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid. Tornato sulla panchina delle Merengues nel marzo del 2019, il tecnico francese è riuscito nell’ultima stagione ad aggiungere una Supercoppa spagnola e una Liga al suo stellare palmares.

Nonostante i risultati parlino chiaro, dalla Spagna continua a prendere piede l’ipotesi di un clamoroso divorzio tra ‘Zizou’ e il Real Madrid. Per Diariogol.com il presidente dei madrileni, Florentino Perez, non ha digerito la precoce eliminazione in Champions League della passata stagione, ed il gioco poco spettacolare messo in mostra in questo inizio di stagione sembra dar adito alle voci di mercato intorno all’ambiente blancos.

Calciomercato Juventus, la Francia rifiuta Zidane. Agnelli pronto all’affondo in caso di fallimento Pirlo

Tra le opzioni più accreditate per il futuro di Zinedine Zidane, sicuramente la possibilità di allenare la nazionale francese. Già accostato alla panchina dei Campioni del Mondo, le10sport.com registra una netta divisione tra i tifosi transalpini ancora a sostegno di Didier Deschamps e la parte di pubblico che invece spinge per un cambio di rotta con Zidane.

Intervenuto ai microfoni del portale francese, il Presidente della Federcalcio francese Noel Le Graet ha smorzato le voci di un possibile addio di Deschamps, rimandando qualsiasi decisione a riguardo: “Didier attualmente sta bene qui, per il futuro ne parleremo più avanti”.

Qualora l’opzione dei Les Blues non si concretizzasse, nel futuro di Zidane potrebbe profilarsi un approdo alla Juventus. Il presidente dei bianconeri, Andrea Agnelli, è un grande estimatore del tecnico francese e non è certo un segreto il desiderio per il numero uno juventino di rivedere Zizou a Torino, questa volta in veste di allenatore.

Attualmente la dirigenza della Juventus è concentrata unicamente sul lavoro di Andrea Pirlo, ma un eventuale ‘fallimento’ del tecnico bresciano potrebbe portare all’affondo per ‘Zizou’ in futuro.

