Calciomercato, Neymar-Juventus: destini incrociati | Pronto l’assalto

Il Paris Saint-Germain può bussare in casa della Juventus in caso di addio di Neymar: il sostituto del brasiliano può essere Dybala

Un futuro lontano da Torino? Un’ipotesi da non escludere. Perché Paulo Dybala potrebbe essere il prescelto in caso di un eccellente addio. Tutto nasce da Parigi e in particolare dal futuro di Neymar. Il brasiliano infatti potrebbe non restare nella capitale francese: un feeling che non sembra essere mai scoppiato e che nell’estate 2021 potrebbe interrompersi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sostituto Douglas Costa | Nome clamoroso!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta per Kean | Tutti i dettagli

Calciomercato Juventus, assalto Psg a Dybala se parte Neymar

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon’, il brasiliano ha già deciso dove giocherà nella prossima stagione ed è pronto a lasciare la Francia. A meno che il Psg non dovesse riuscire a convincere Leo Messi a sposare il progetto transalpino. La ‘Pulga’ è ormai ai ferri corti con il Barcellona e anche lui potrebbe clamorosamente salutare nell’estate 2021.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Se però Messi non dovesse trasferirsi a Parigi, Neymar è pronto a dire addio e nel suo futuro ci sarebbe la Premier League. In pole position il Manchester United o il Manchester City di Pep Guardiola. Ecco allora che, perso il brasiliano, il Psg si fionderebbe su un altro campione per rimpiazzarlo. E Dybala potrebbe essere proprio il nome che fa al caso della dirigenza francese.

Dybala è sotto contratto sino al 2022 con la Juventus: un rinnovo che tarda ad arrivare, anche se l’argentino non ha mai nascosto la propria volontà di restare a Torino. Se però non dovesse esserci accordo, una cessione nel 2021 sarebbe obbligata per evitare di perdere a zero la ‘Joya’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sacrificato Bernardeschi | La mossa per l’esterno

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, niente scambio | Futuro in Premier!