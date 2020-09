Calciomercato Juventus, niente scambio | Futuro in Premier!

La Juventus attende nuove cessioni per tentare il colpaccio di mercato ma dall’Inghilterra non arrivano buone notizie. Addio più lontano

È passato ormai più di un mese e mezzo dall’eliminazione della Juventus in Champions League contro il Lione che ha portato a una sorta di rivoluzione non ancora terminata. I bianconeri hanno deluso e per questo è arrivato in maniera immediata l’esonero di Maurizio Sarri che ha portato un’avventura tutta nuova.

Al posto dell’ex Napoli è arrivato il debuttante in panchina Andrea Pirlo, che insieme alla società ha programmato già diverse operazioni di mercato che non sembrano essere ancora finite. Proprio ieri il tecnico bianconero ha parlato di trattative non ancora terminate per completare la rosa

Calciomercato Juventus, il Wolverhampton pensa a Lemar e allontana Douglas Costa: si complicano i piani bianconeri

Le operazioni principali e urgenti sono state portate a termine dalla società, che ora si concentra sulle possibili cessioni che potrebbero sbloccare nuovi affari in entrata. Il primo nome in vendita sembrerebbe essere Douglas Costa che potrebbe garantire un buon guadagno.

Su di lui c’è il Wolverhampton ma, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo nelle ultime ore, il club inglese si sarebbe fiondato su Thomas Lemar dell’Atletico Madrid, che sembrava essere un obiettivo dei bianconeri per uno scambio proprio con Douglas Costa. Se i Wolves dovessero concretizzare l’affare con il francese allora la Juventus si ritroverebbe spiazzata e servirebbero nuovi interessamenti in pochi giorni per dire addio al proprio esterno.

Il club bianconero infatti vorrebbe cedere il brasiliano per poi tentare l’assalto a Federico Chiesa ma non sembrerebbero arrivare le offerte giuste per il calciatore classe 1990.

