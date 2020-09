La Juventus non ha ancora chiuso il calciomercato e ha in mente il piano per raggiungere l’esterno. Si sacrifica Bernardeschi

Nonostante le diverse operazioni di calciomercato già svolte, la Juventus non ha ancora finito di trattare ed è pronta a sistemare alcune situazioni prima in uscita e poi in entrata. Andrea Pirlo ha le idee ben chiare e sono state prima sistemate le situazioni prioritarie, ora si cercherà di ultimare la rosa con gli ultimi colpi.

Una settimana fa c’è stata l’ottima prestazione che incoraggia i bianconeri per il futuro ma questa sera ci sarà già un test importante con la Roma che farà capire ancora più cose sul livello raggiunto dalla nuova Juventus dopo appena un mese di lavoro.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi in uscita: proposto alla Lazio per Correa

I bianconeri hanno cambiato tante cose in queste settimane ma ancora non hanno risolto le situazioni di alcuni calciatori in uscita. Tra questi ci sarebbe anche Federico Bernardeschi, che non sembrerebbe essere un uomo fondamentale nel nuovo 3-4-1-2 che si trasforma in 4-4-2.

La Juventus infatti va a caccia di nuovi esterni e nel mirino c’è anche Joaquin Correa della Lazio. Possibile che a questo punto la ‘Vecchia Signora’ pensi a una trattativa con i biancocelesti per arrivare all’argentino: sul piatto potrebbe esserci Bernardeschi più un piccolo conguaglio per bilanciare l’offerta.

Oltre a Correa si segue anche la pista che porta a Federico Chiesa ma il primo tentativo potrebbe essere quello per il calciatore argentino.

