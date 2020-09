Calciomercato Milan, Paqueta saluta i compagni | Accordo raggiunto!

Il Milan non smette di lavorare sul mercato nell’ultima settimana disponibile. Definiti i dettagli per un nuovo addio: è fatta

Il Milan continua a lavorare sul calciomercato e lavora sia per chiudere affari in entrata che in uscita, per provare a migliorare il proprio rendimento e raggiungere nuovamente la qualificazione alla prossima Champions League. Questa mattina è stato chiuso un nuovo affare per i rossoneri che cedono Lucas Paqueta.

Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, infatti, il Milan avrebbe ormai definito l’affare con il Lione per l’addio del brasiliano a titolo definitivo. Paqueta ha già salutato i compagni e lo staff tecnico proprio in questi minuti e ora è pronto a dirigersi in Francia per una nuova avventura.

Dopo 44 presenze, un gol e tre assist dunque si chiude l’avventura in rossonero di Paqueta che si trasferisce al Lione.

