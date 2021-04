A due giorni dalla sfida dell’Allianz Stadium, arrivano pessime notizie per l’allenatore: infortunio e assenza quasi sicura in Juventus-Genoa

Con la 30a giornata di Serie A che è ormai alle porte giungono pessime notizie per quanto riguarda Juventus-Genoa. L’allenatore sarà, con ogni probabilità, costretto a rinunciare al suo pilastro per la gara dell’Allianz Stadium: l’infortunio in allenamento cambia l’undici titolare.

Juventus-Genoa, tegola per Ballardini: titolare ko

Un ko che porterà ad un’assenza importante per il Genoa di Davide Ballardini. La squadra rossoblù dovrà fare a meno di Lennart Czyborra, reduce da un infortunio in allenamento nella giornata di ieri. Il talentuoso laterale tedesco, a quota 19 presenze in stagione e 2 reti con la maglia del Genoa, ha subito una distorsione al ginocchio che non gli permetterà di scendere in campo contro la Juventus.

Il match dell’Allianz Stadium perde dunque uno dei suoi sicuri protagonisti, con Ballardini che sta già studiando la possibile alternativa: Zappacosta a sinistra con Biraschi dirottato sulla corsia opposta. Nella giornata odierna, Czyborra ha effettuato solo fisioterapia e non si è allenato con il gruppo.

Ancora da valutare i tempi di recupero ma la sua presenza contro la ‘Vecchia Signora’ pare quasi impossibile: Czyborra, contro la Juventus, non ci sarà.