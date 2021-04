Il Milan è pronto a lanciarsi con largo anticipo sulle prossime operazioni di calciomercato: occhi in Serie A per il doppio colpo rossonero

Le attenzioni del Milan al prossimo impegno di campionato contro il Parma. La dirigenza rossonera è, tuttavia, già vigile in ottica calciomercato. Due gli obiettivi in casa Fiorentina per completare la rosa di Pioli in vista del prossimo anno: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Milan, occhi in casa Fiorentina: i nomi

È cosa ormai nota che il Milan, come Juventus, Inter e altri club di Premier League, siano da tempo sulle tracce di Nikola Milenkovic. Una concorrenza folta per il ‘Diavolo’ che, tuttavia, potrebbe tornare alla carica durante la prossima estate per il polivalente difensore valutato 25-30 milioni dalla società gigliata. I rossoneri, però, non si fermerebbero al talento serbo e possono provare a puntare ad un’altra pedina di Iachini: Sofyan Amrabat.

Il centrocampista marocchino ma di origini olandesi, secondo ‘Il Corriere Fiorentino’, è uno dei nomi sull’agenda di Maldini. I rossoneri, dunque, rimangono sullo sfondo anche per il classe ’96 che la Fiorentina cederebbe per non meno di 15-18 milioni di euro.

Situazione in divenire, Maldini alla finestra per il doppio colpo dai viola: Milenkovic e Amrabat per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.