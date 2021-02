Inter e Milan continuano la lotta per lo scudetto e intanto si sfidano anche sul calciomercato. Si cerca il colpo dalla Serie A: la notizia ESCLUSIVA

Potrebbe essere una giornata cruciale quella di oggi per quanto riguarda la Serie A, visto che la lotta per lo scudetto comprende attualmente Milan e Inter e proprio queste squadre si sfidano per la 23esima giornata di campionato. All’andata ebbero la meglio i rossoneri che si imposero per 2-1.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo dirà addio | Ritorno shock

L’Inter ha effettuato il sorpasso in classifica una settimana fa ma c’è solo un punto di distacco tra le parti. È tutto più aperto che mai e non è detto che la sfida di oggi sia decisiva ma sicuramente può dare indicazioni importanti in merito al finale di questo campionato.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Morata costretto allo stop | Ecco perché

Calciomercato, Inter e Milan pensano a Milenkovic: è lotta con le big di Premier League

Inter e Milan dunque sono pronte a sfidarsi sul campo per la lotta allo scudetto, ma le società potrebbero essere anche protagoniste dall’esterno per la lotta per un calciatore in particolare. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercatoweb.it, infatti, entrambi i club starebbero seguendo la situazione di Milenkovic.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio all’arrivo del pupillo | Si lavora al rinnovo

Il difensore centrale ha un contratto in scadenza nel 2022 con la Fiorentina e per ora non sembra esserci l’intenzione di rinnovare. Il club viola dunque dovrebbe essere costretto a cederlo a giugno e il suo prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro. Su di lui ci sono anche Manchester City e Manchester United.