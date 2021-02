L’Inter domina il derby e schianta un Milan non pervenuto: i tifosi sui social criticano Pioli e le sue scelte

L’Inter conquista il derby ed affonda il Milan. La squadra nerazzurra ha dominato la stracittadina, infliggendo una sonora sconfitta ai cugini. Il risultato netto può avere un contraccolpo psicologico sulla squadra rossonera, bersagliata già dai tifosi, rimasti delusi. Le critiche sui social sono innumerevoli ed in pochi si salvano.

Milan Inter, tifosi rossoneri contro Pioli e Romagnoli

Nel mirino dei tifosi c’è soprattutto la difesa, incappata in una giornata no. A deludere maggiormente capitan Romagnoli che per alcuni “ha finito i bonus” e “deve essere assolutamente ridimensionato“. Numerose le critiche arrivate su Twitter anche per Calabria e per l’allenatore, Stefano Pioli: “Disastroso oggi. Pensavo che il primo tempo potesse bastare a fare il cambio Tomori-Romagnoli e niente“.

Pioli conferenza stampa

Tomori può contrastare Sanchez o Lautaro, ma non ha la fisicità x contrastare Lukaku Ehhh invece #Romagnoli…abbiamo visto che fisicità#RomagnoliOut #MilanInter — Imho Space (@ImhoSpace) February 21, 2021

Le scelte del mister rossonero non sono state capite: “Gli equilibri di squadra valgono davvero così tanto? Questi ragazzi sono talmente fragili da rimanere traumatizzati nel vedere il capitano in panca“, si legge ancora su Twitter. Tra chi si chiede quando ci saranno i cambi, l’ultimo commento viene dedicato a Calabria: “Indietreggia lasciandogli spazio e tenendo tutti in gioco, neanche in terza categoria“.

#Romagnoli deve essere assolutamente ridimensionato. Non sa difendere a 40 metri dalla porta e uomo/uomo #MilanInter — Andrea Bonardi (@synyster85) February 21, 2021