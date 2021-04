In Serie A è lotta a viso aperto per il centravanti: quattro squadre in piena corsa per il bomber ex Inter

Sembra ormai certo il fatto che Mauro Icardi lascerà Parigi al termine di questa stagione. Il centravanti argentino aveva cominciato bene la sua esperienza al Psg ma la centralità di Mbappé e Neymar e la crescita esponenziale di Moise Kean lo hanno portato a non essere più un protagonista. Un ruolo marginale a cui non era abituato vista la sua lunga parentesi all’Inter vissuta come giocatore cardine al centro dell’attacco.

Ecco perché Icardi ha voglia di cambiare aria e di tornare ad essere protagonista, magari proprio in Serie A dove ha segnato più di 100 gol. Il club parigino considera Icardi una pedina di scambio di alto livello oltre che un giocatore con cui poter fare cassa per investire su un nuovo centravanti che possa andare incontro alle idee calcistiche di Mauricio Pochettino.

Calciomercato, 4 squadre di Serie A in corsa per Icardi

Le squadre italiane in corsa per Icardi sono tante, quattro in particolare si trovano a competere per l’ex Inter e si prospetta una guerra di mercato in Serie A: la Juventus è sulle tracce di Icardi ormai da diverso tempo e continua a monitorare la sua situazione con il Paris Saint-Germain, considerando anche la possibile partenza di Paulo Dybala. Anche Roma e Napoli sono concretamente in lotta per aggiudicarsi l’argentino, come riportato da ‘todofichajes.com’.

La quarta squadra in corsa per Icardi e forse la prima grande favorita è il Milan. Il club rossonero cerca un grande centravanti che possa prendere il posto di Ibrahimovic al centro dell’attacco e l’argentino ex Inter rappresenta uno dei primi profili nelle idee dalla società. L’ingresso in Champions darebbe l’obbligo alla squadra di Pioli di rinforzarsi ma il valore di mercato del giocatore è alto. Il Psg chiede almeno 55 milioni per privarsi di Icardi e per il Milan potrebbe essere difficile competere con la Juventus. In Serie A è iniziata la corsa a Mauro Icardi.