Il Milan di Stefano Pioli, a caccia di rinforzi in vista della prossima finestra estiva di calciomercato, potrebbe puntare su Lassina Traore, bomber dell’Ajax di Erik Ten Hag, avversario in Europa League della Roma di Paulo Fonseca in occasione dei quarti di finale di Europa League: le ultime sui trasferimenti in Serie A



La Roma di Paulo Fonseca è impegnata in Europa League contro l’Ajax di Erik Ten Hag. Il club di Amsterdam è imbattuto da ben 24 partite ed i giallorossi stanno provando a scardinare il record dei lancieri che, in attacco, possono contare sulle ottime prestazioni di Lassina Traore, bomber classe 2001 del Burkina Faso.

Il forte attaccante dell’Ajax potrebbe essere un protagonista non solo della sfida di oggi, ma anche della prossima finestra estiva di calciomercato visto che il Milan di Stefano Pioli è a caccia di un bomber in grado di non far sentire l’assenza di Zlatan Ibrahimovic in quelle gare in cui lo svedese non è a disposizione. Il nome caldo è quello di Dusan Vlahovic della Fiorentina, ma attenzione a Traore che, in questa Eredivisie, ha finora totalizzato 7 gol e 6 assist in appena 12 presenze, numeri da urlo.

Calciomercato Milan, suggestione Lassina Traore dall’Aax | I dettagli

Sotto l’ala protettiva di Zlatan Ibrahimovic, altro talento uscito dalla fucina d’oro dell’Ajax, Lassina Traore potrebbe davvero diventare un grande attaccante del panorama europeo. Il classe 2001 ha un contratto in scadenza con i lancieri nel 2022 ed una valutazione in sede di calciomercato che si aggira attorno ai 10 milioni di euro.

Prendere Traore adesso potrebbe risultare davvero come un affare in vista delle potenzialità di crescita del giocatore originario del Burkina Faso e dei numeri in campo che ha dimostrato sinora con la maglia dell’Ajax.