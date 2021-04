Dalla Spagna arriva l’indiscrezione di un’offerta per il big da tempo nel mirino della Juventus: addio più vicino

L’obiettivo di chiudere una stagione al di sotto delle aspettative: in casa bianconera è già tempo di pensare al prossimo calciomercato estivo. In attesa di tornare in campo contro il Napoli, la Juventus rischia di veder svanire il big inseguito a lungo dal dirigente

Calciomercato Juventus, addio Isco: c’è l’offerta

Un addio che è ormai nell’aria da mesi. Isco lascerà il Real Madrid, visto che il trequartista spagnolo non rientra nei piani di Zidane ed è in scadenza tra un anno. Secondo ‘DonBalon’, il trequartista è finito nel mirino del Chelsea, con Tuchel pronto a mettere sul piatto ben 35 milioni per Isco.

Una proposta che il Real Madrid ha tutta l’intenzione di accettare, portando alla clamorosa beffa della Juventus. Il club torinese segue sin dalla passata stagione l’ex giocatore del Malaga: il 28enne, tuttavia, sembrerebbe destinato ad approdare in Premier League.

In questa stagione con la maglia del Real, Isco ha collezionato 21 presenze e 1 assist, senza andare mai a segno.