Il futuro di Cristiano Ronaldo continua ad essere incerto: possibile scambio tra Juventus e PSG, con un bomber sul piatto

Stagione sicuramente complicata per la Juventus quella in corso. Infatti i bianconeri continuano a non trovare la giusta quadra per avere continuità nei risultati, soprattutto nei momenti decisivi. La prima delusione, quella più grande, arriva sicuramente dalla Champions League, dove la squadra di Andrea Pirlo è uscita agli ottavi di finale contro il Porto. Poi in campionato l’Inter sembra essere un po’ troppo lontana per pensare ad una quasi impossibile rimonta scudetto.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, il bomber ha scelto il Real Madrid | Juventus ‘tradita’

L’insieme di questi aspetti potrebbe portare Cristiano Ronaldo a considerare seriamente l’addio alla maglia bianconera. Un campione come lui non è abituato a stagioni del genere soprattutto a livello europeo, e potrebbe pensare di andare a vincere altrove. Tra le tante ipotesi si apre anche quella del PSG. Possibile idea di scambio.

Calciomercato Juventus, Ronaldo per Icardi: scambio alla pari col PSG

La Juventus continua a lavorare per il futuro di Cristiano Ronaldo. Infatti il destino del portoghese continua ad essere in forte dubbio, vista per la negativa stagione della sua squadra, soprattutto a livello europeo.

Potrebbe interessarti anche >>> Torino-Juventus, rigore sospetto | Proteste dei Granata

Così tra i vari top club a cui CR7 è stato accostato, come il Real Madrid, con uno di questi la Juventus potrebbe pensare ad uno scambio. Infatti sulle tracce di Cristiano Ronaldo continua ad esserci anche il PSG. Il primo obiettivo dei parigini è sempre Lionel Messi, altro fenomeno in uscita dal Barcellona, ma nel caso in cui con l’argentino l’affare non andasse in porto si passerebbe a puntare il portoghese. Sul piatto potrebbe essere messo Mauro Icardi, attaccante desiderato da tempo dalla Juventus. Tra i due si consumerebbe uno scambio alla pari, con entrambi i giocatori valutati intorno ai 55-60 milioni.