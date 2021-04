Il difensore francese non intende rimanere al Real Madrid: la Juventus ha una chance a costo zero

Il Real Madrid potrebbe dire addio ai due centrali che per anni hanno portato in alto il club: si tratta di Sergio Ramos e Raphael Varane. Quest’ultimo aveva già dei dubbi e voglia di provare stimoli ed esperienze nuove e ha sempre rimandato le offerte del Real per un rinnovo. Neppure Zinedine Zidane, connazionale del classe ’93, che su richiesta di Florentino Perez aveva provato a parlare con il giocatore, è riuscito a convincerlo a prolungare la sua permanenza con i blancos.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, scambio col Torino | Arriva l’attaccante

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, ritorno in panchina | Incontro con Agnelli!

Le critiche che arrivano dalla stampa spagnola e dai tifosi hanno convinto più che mai Varane a cambiare area e a cimentarsi con una nuova sfida della sua carriera. Il Real Madrid ha fissato il prezzo a 70 milioni per lasciar partire il campione del mondo in carica, come riportato da’donbalon.com’. Il timore, però, è che il giocatore vada via la prossima estate, quando andrà in scadenza di contratto e potrà liberarsi a costo zero.

Calciomercato Juventus, Varane a costo zero | Occasione per i bianconeri

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, Barella in Premier | Scambio più cash

Un’ipotesi che taglierebbe le gambe a Florentino Perez che perderebbe uno dei migliori difensori al mondo senza in cassare un solo euro. La Juventus potrebbe avere ancora qualche chance e inserirsi tra le pretendenti per tentare il colpo a zero che avrebbe del clamoroso. L’eventuale partenza di de Ligt, destinazione Barcellona, lancerebbe ancor di più i bianconeri verso il francese del Real Madrid che pensa a David Alaba come primo obiettivo per sostituire Varane e per rifondare un reparto difensivo che cambierà del tutto pelle.