La Juventus valuta il clamoroso ritorno dell’ex in vista della prossima stagione: mister Pirlo tutt’altro che entusiasta

In casa Juventus l’imperativo è chiudere al meglio l’attuale stagione, con i piani per quella che verrà che sono già in corso. In attesa della sessione estiva di calciomercato, per la società bianconera può prospettarsi un clamoroso e romantico ritorno: lo scenario.

Calciomercato Juventus, torna l’ex: Pirlo non ci sta

Non sarà una stagione da ricordare quella che la Juventus sta vivendo con Andrea Pirlo alla guida. Ormai lontana dal sogno tricolore e con la Champions sfumata, i bianconeri valutano un clamoroso inserimento nello staff dell’allenatore bresciano. Si tratta dell’ex Ct della nazionale ed ex tecnico juventino Marcello Lippi.

Il 72enne di Viareggio sarebbe il profilo ideale come nuovo direttore dell’area tecnica bianconera ma la scelta, a Pirlo, potrebbe non andare giù. L’ombra di Lippi rischierebbe di tramutarsi in un peso non indifferente per l’ex centrocampista, una figura ingombrante che, dunque, rischierebbe di oscurare l’allenatore della Juventus.

Altre opzioni, invece, portano i nomi di Juric del Verona, il sogno Zidane del Real Madrid e il ritorno di Allegri. Quest’ultima ipotesi appare, però, abbastanza complicata. Situazione in divenire e valutazioni in corso per quello che sarà l’assetto tecnico del futuro: la Juventus ripensa a Lippi, con buona pace di Pirlo.