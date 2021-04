La Juventus valuta già le prossime entrate nel calciomercato estivo: occhi sul top player per l’attacco di Pirlo

A poche ore dal ritorno in campo per la delicata sfida di campionato contro il Torino, per la Juventus è già tempo di fare i conti con le prossime manovre di calciomercato. L’estate bianconera vedrà diversi obiettivi per l’attacco sul taccuino di Paratici: in tal senso, il club inglese dà il via libera alla cessione del top player.

Secondo quanto riportato da ‘Sport.es’, il Tottenham avrebbe deciso di aprire le porte alla cessione di Harry Kane. L’intenzione degli ‘Spurs’ è quella di fare cassa con l’addio del nazionale inglese: in tal senso, un club in particolare sarebbe pronto a farsi avanti. Nonostante l’acquisto, difficile, di Erling Haaland resti la prima scelta, il Barcellona sembrerebbe disposto a farsi avanti per Kane

L’attaccante percepisce 12 milioni di euro a stagione e i catalani, se sfumasse la pista che porta al talento del Borussia, si fionderebbero sul 27enne londinese. Brutte notizie per la Juventus che a Kane ha pensato costantemente nei mesi scorsi, nonostante gli importanti costi dell’affare con il Tottenham.

Il classe 1993 in questa stagione con la squadra di Mourinho ha messo a segno ben 27 reti con 16 assist vincenti in 40 presenze complessive