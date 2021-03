La Juventus insegue il sogno Kane in sede di calciomercato: i bianconeri potrebbero tentare l’assalto proponendo un clamoroso scambio

Probabile ricostruzione in casa Juventus. I bianconeri hanno bisogno di cambiamenti importanti nella propria rosa e sono alla ricerca di nuovi grandi innesti in sede di calciomercato. In particolare, la società avrebbe un sogno per il ruolo di centravanti e potrebbe decidere di tentare una clamorosa offensiva per un top player della Premier. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, scambio da urlo per Kane: Dybala nell’affare

Il giocatore in questione è Harry Kane, attaccante in forza al Tottenham. Gli ‘Spurs’, attualmente guidati da Mourinho, stanno raccogliendo qualche passo falso di troppo in questa stagione e potrebbero mettere in atto un cambio della guida tecnica. Pare stiano pensando a Maurizio Sarri per sostituire l’ex Inter e Real Madrid.

Ma il tecnico toscano non è l’unico a poter approdare in quel di Londra. È possibile, infatti, che la Juventus decida di proporre uno scambio per l’inglese, inserendo nell’affare Paulo Dybala, accostato a più riprese ai biancoblu, e Demiral, entrambi in uscita dalla ‘Vecchia Signora’. L’argentino viene valutato sui 60 milioni di euro, mentre il turco intorno ai 40. A ciò, Paratici ed Agnelli aggiungerebbero anche una sostanziosa parte cash da 30 milioni di euro per coprire interamente il cartellino della punta. Si tratterebbe, perciò, di un’operazione da circa 130 milioni totali. Il club piemontese ci pensa e vedremo se tenterà di approfondire il discorso la prossima estate.