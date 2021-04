Un destino comune per Juventus e Milan in vista del prossimo calciomercato estivo: c’è l’offerta, il talento si allontana da bianconeri e rossoneri

Sampdoria e Torino le prossime avversarie in campionato ma Milan e Juventus sono già focalizzate, in vista della prossima stagione, sul calciomercato estivo. In tal senso, arriva l’importante offerta per il big che a giugno lascerà il top club: Lucas Vazquez può approdare in Serie A.

Calciomercato Juventus e Milan, offerta per Vazquez

Un’idea nella testa dei maggiori top club europei da mesi. Lucas Vazquez, salvo sorprese, saluterà il Real Madrid il prossimo 30 giugno. La scadenza con le ‘Merengues’ ed il rinnovo lontanissimo, spingono il 29enne spagnolo lontano da Madrid. Juventus e Milan seguono il polivalente talento ormai da tempo ma rischiano una clamorosa beffa.

Secondo ‘Fichajes.com’, il Bayern Monaco vorrebbe provare a puntare su Vazquez per giugno. Attenzione però al Napoli che, secondo il portale spagnolo, avrebbe già presentato una ricca offerta. Aumento d’ingaggio dagli attuali 3 milioni percepiti a Madrid a ben 5 milioni a stagione, in azzurro.

Il presidente De Laurentiis vorrebbe dunque portare Vazquez a Napoli superando e beffando, di fatto, proprio Juventus e Milan.