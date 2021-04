La Juventus dovrà stare molto attenta alle dinamiche future di calciomercato: possibile cessione da urlo in vista della prossima stagione

Saranno mesi intensi in casa Juventus anche per quanto riguarda acquisti e cessioni eccellenti. Ci sarebbe aria di rivoluzione in estate per la compagine bianconera con un lavoro certosino da parte della dirigenza tra colpi ad effetto e addii da urlo. Sirene particolarmente frequenti provenienti anche dalla Turchia con la possibilità di vederlo andare via in estate. Un addio che potrebbe risultare decisivo in ottica futura con la Juventus sempre al lavoro per evitare tutto ciò.

Calciomercato Juventus, Cuadrado pronto all’addio

Secondo il portale turco “Fotomac.com.tr” il Galatasaray avrebbe messo gli occhi sul terzino colombiano, Juan Cuadrado, visto che il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022. Il club turco di Istanbul sarebbe anche pronto a presentare un’offerta ufficiale ai bianconeri, ma la dirigenza torinese lo considera incedibile e sicuramente rifiuterà la presunta proposta da parte di Fatih Terim. In Turchia l’hanno anche definito come “acquisto bomba” con Cuadrado sempre nel mirino dei top club d’Europa. Ci sarebbero stati già contatti avviati con l’entourage del giocatore sudamericano classe 1988.

La Juventus dovrà così lavorare al rinnovo contrattuale del giocatore sudamericano, voglioso di essere ancora protagonista in Serie A. In questa stagione il colombiano è stato autore di prestazioni importanti: finora è stato uno dei migliori della compagine bianconera guidata da Andrea Pirlo.

Il futuro è ancora incerto, ma Cuadrado dovrà prendere la decisione nel più breve tempo possibile per dedicarsi senza problemi ai suoi progetti. La Juventus vuole continuare a puntare sulle sue qualità, ma potrebbero così arrivare sirene dall’estero.