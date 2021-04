La Juventus non vorrebbe riprendere il rapporto con Mattia De Sciglio: programmato incontro con il Lione per l’addio definitivo

La Juventus ha vissuto una stagione buia e da dimenticare fino ad ora. La compagine bianconera ha nuovamente fallito l’obiettivo Champions League. La Coppa dalle grandi orecchie è il traguardo principale, che punta la squadra da ormai diversi anni. Ma nelle ultime edizioni sono arrivati tre scivoloni più che deludenti. Parliamo di un’eliminazione ai quarti di finale contro l’Ajax e due consecutive agli ottavi contro nell’ordine Lione e Porto. Questo nonostante l’acquisto di Cristiano Ronaldo, tra i più negativi peraltro nella competizione europea. Dai dirigenti ai calciatori, molti tesserati sono nel mirino della società che potrebbe mettere in atto decisioni importanti in sede di calciomercato. Nel frattempo, bisogna pensare anche alla situazione di Mattia De Sciglio. Il terzino è in prestito secco al Lione e arrivano novità rilevanti riguardo al suo futuro.

Calciomercato Juventus, addio De Sciglio: fissato incontro con il Lione

Ampie riflessioni per la Juventus in questo finale di annata. I bianconeri, infatti, rischiano fortemente di perdere anche lo scudetto, dopo nove anni di assoluto dominio in Italia. Il principale trofeo nazionale si colora sempre di più di nerazzurro, con l’Inter che non sembra avere rivali all’altezza in Serie A. L’ultimo sorprendente capitombolo degli uomini di Pirlo contro il Benevento non fa altro che peggiorare la situazione.

La società, quindi, si concentra sul calciomercato, ambito che presenta più di una questione spinosa da affrontare. Tra queste c’è anche il futuro di Mattia De Sciglio. Il terzino era approdato in Ligue 1 al Lione in prestito secco la scorsa estate. La ‘Vecchia Signora’ non vorrebbe riprendere il rapporto e, secondo quanto riferisce il sito ‘Todofichajes.com’, avrebbe programmato un incontro a Torino con i francesi per l’addio definitivo.

Il 28enne non trovava spazio nelle fila della ‘Madama’ e l’esperienza in Francia si è rivelata positiva, con 22 presenze raccolte al momento. Il presidente dell’OL Aulas, però, non vorrebbe spendere più di 3 milioni di euro per l’esterno basso. Nonostante il suo valore sia di circa 7,5 milioni, i piemontesi sembra siano disposti ad accettare comunque l’eventuale offerta per garantire al calciatore uno sbocco definitivo. Il contratto del classe ’92 con la Juventus, inoltre, scade a giugno 2022 e Paratici è costretto a venderlo durante la prossima sessione di trasferimenti per evitare l’addio a parametro zero. De Sciglio, quindi, saluterà la Juve e, a meno di proposte superiori, proseguirà la sua carriera nel Lione.