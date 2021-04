Il futuro di Under è ancora incerto: il Leicester non intende riscattarlo dalla Roma che cerca acquirenti

Ancora da delineare il futuro di Cengiz Ünder: l’attaccante esterno turco classe ’97 veste attualmente la maglia del Leicester. La sua stagione non è sicuramente la più indimenticabile della sua carriera: un solo gol in Europa League e nessuna rete in Premier League. L’ex Roma non convince il club inglese che a fine stagione non intende riscattarlo a fine stagione, come riportato dal portale turco ‘Sport’.

La cifra pattuita con la Roma è di circa 25 milioni di euro per il riscatto, ma il tecnico Brendan Rodgers non vede Under al centro dei suoi piani tattici. Under a fine stagione tornerà nella Capitale, in attesa di scoprire il suo futuro. La Roma sta cercando squadre che siano interessate al giocatore. Fino ad ora una delle poche squadre che si è fatta vanti in maniera concreta è il Fenerbahce. Presto, però, potrebbero iniziare i primi contatti con alcuni club di Serie A.

Calciomercato Roma, futuro Under | Possibile duello Milan-Napoli

Le due squadre italiane che potrebbero farsi avanti per Under sono Milan e Napoli. I rossoneri dovranno rimpiazzare la possibili partenze di Sam Castillejo e Brahim Diaz e Under rappresenta un tipo di giocatore adatto alle idee tattiche di Stefano Pioli. Anche il Napoli, qualora riuscisse a centrare l’obiettivo Champions, avrà bisogno di rinforzi in quel reparto.

La Roma valuta l’esterni turco 18 milioni di euro, cifra che va incontro alla crisi economica del calcio dovuto alla pandemia.L’agente del giocatore Fali Ramadani vanta ottimi rapporti con entrambi i club e potrebbe rappresentare il protagonista decisivo nel futuro di Under.