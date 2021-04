Incroci di grande rilievo in ballo: da Haaland a Mbappé, ma anche il futuro di Dybala

Lo scenario di calciomercato vede numerosi intrecci che potrebbero sconvolgere la sessione estiva. In ballo ci sono diversi attaccanti, due su tutti Erling Haaland e Kylian Mbappé, i due giocatori più acclamati e richiesti del momento nel panorama europeo. Il bomber norvegese classe 2000 del Borussia Dortmund è molto apprezzato da Florentino Perez ma la discordanza con Zidane potrebbe far sfumare l’affare.

Il Real Madrid potrebbe gettarsi a capofitto su Kylian Mbappé. Il Psg chiede circa 120 milioni per lasciare andare il classe ’98 francese. L’ex Monaco corrisponde esattamente al tipo di giocatore che cerca Zidane. Proprio il Psg cercherebbe di rimpiazzare Mbappé con Erling Haaland che ha una valutazione analoga a quella del campione del mondo in carica.

Calciomercato Juventus, sfuma il sogno Haaland | Il Barcellona offre Pjanic per Dybala

Incrocio tra due straordinari attaccanti che taglierebbe fuori il Manchester City e anche la Juventus che nutriva ancora qualche speranza su Haaland. Proprio i bianconeri dovranno progettare la nuova rosa per il prossimo anno e andrà delineato il futuro di Paulo Dybala. L’argentino potrebbe lasciare Torino al termine di una stagione piuttosto complicata e potrebbe raggiungere il connazionale Leo Messi al Barcellona.

Da diverso tempo il club catalano corteggia la ‘Joya’ ma l’affare non è mai andato in porto. Ci sono le basi per uno scambio con Antoine Griezmann che non è mai entrato nelle grazie del popolo blaugrana. Il Barcellona, però, potrebbe offrire Pjanic che farebbe il suo ritorno a Torino. La valutazione dei due calciatori si aggira intorno ai 70-80 milioni, ma la ‘Vecchia Signora’ non è intenzionata a puntare nuovamente sul bosniaco. Ecco perché il destino di Dybala avrà bisogno di nuove opzioni di mercato.