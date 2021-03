Il calciomercato estivo della Juventus potrebbe vedere un cambiamento importante: big pronto a partire, l’erede è già protagonista in Serie A

La batosta con il Benevento ha mostrato le fragilità in fase difensiva della Juventus di Pirlo. In tal senso, le attenzioni dei dirigenti bianconeri sono già tutte rivolte al prossimo calciomercato estivo con l’idea di un cambio importante sulla corsia mancina: ecco il sostituto di Alex Sandro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, coppia Ronaldo-Messi | Beckham non molla!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, maxi scambio per Ronaldo | Due per uno: niente cash

Calciomercato Juventus, addio Alex Sandro: ecco l’erede

La dirigenza juventina ha deciso: Alex Sandro è sul mercato. Il brasiliano sembra un lontano parente della ‘freccia’ che aveva stupito tutti al suo arrivo in bianconero. Adesso l’ex Porto è destinato a partire, con la richiesta bianconera per il suo cartellino di almeno 20 milioni. Il nome in cima alla lista di Paratici per rinforzare la corsia mancina è quello di Robin Gosens, una delle (tante) sorprese dell’Atalanta di Gasperini.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il tedesco di origini olandesi è uno dei cardini dell’11 nerazzurro e non partirà per meno di 30-35 milioni. Un investimento di assoluto spessore, quindi, quello che la Juventus avrebbe intenzione di fare il prossimo giugno. In questa stagione con la ‘Dea’, Gosens ha messo a segno ben 10 reti, con 7 assist in 34 presenze complessive.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, intrigo tattico | “Gasperini lo aveva detto!”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, 135 milioni di euro | Triplo colpo della Juventus

Situazione dunque in divenire: scaricato Alex Sandro, il nome in pole per la corsia mancina di Pirlo è quello di Gosens.