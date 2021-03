Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus è tutto da decifrare: Beckham insiste per l’acquisto del fuoriclasse portoghese

La Juventus ha raccolto diversi passi falsi in questa stagione. Troppi se si tiene conto delle ambizioni molto elevate del club bianconero. Quello più sorprendente e deludente è stato senza dubbio il fallimento in Champions League. La nuova eliminazione agli ottavi di finale, questa volta contro il Porto, ha dato vita a una ferita profonda nell’ambiente piemontese, che difficilmente si potrà risanare in breve tempo. Lo scudetto, poi, è sempre più nerazzurro, con un’Inter schiacciasassi in Serie A fermata solo dal Covid-19. In finale di Coppa Italia, invece, ci sarà l’Atalanta, avversario tra i più complicati. La società, nel frattempo, continua a monitorare il calciomercato e studia importanti cambiamenti in vista della prossima stagione. In particolare, Cristiano Ronaldo potrebbe addio anticipatamente e dall’America insistono per il suo acquisto.

Calciomercato Juventus, Ronaldo in MLS con Messi: Beckham non molla

Il rischio per la Juventus di non portare a casa alcun trofeo in questa stagione, dopo anni di dominio assoluto nel Bel Paese, è sempre più rilevante. La squadra, inoltre, dimostra di avere non poche difficoltà, come si può notare dall’ultima clamorosa sconfitta all’Allianz Stadium contro la neopromossa Benevento. Ma questo è solo l’ennesimo scivolone di un’annata certamente non all’altezza.

La società, preoccupata dalla situazione, potrebbe mettere in atto importanti cambiamenti nella rosa. In particolare, è possibile dica addio Ronaldo, a causa della sua carta d’identità, del suo valore economico esorbitante e delle recenti prestazioni deludenti. Il contratto del portoghese scade a giugno 2022 e il suo destino potrebbe avere a che fare con l’MLS.

David Beckham, infatti, non avrebbe abbandonato l’idea di portare campioni come l’asso di Madeira e Messi all’Inter Miami, squadra di cui è co-proprietario. Di recente, l’ex United ha dichiarato ai microfoni di ‘ESPN’: “Quando siamo arrivati a Miami, sapevamo che si sarebbe parlato di quali giocatori avremmo potuto portare: Ronaldo Messi, Neymar, ci sono sempre state discussioni di questo tipo. In realtà non penso che per i giocatori sia una questione difficile, perché questo è un posto fantastico. Miami è una città che attira le grandi star che hanno giocato in Europa”. Parole chiare, che anticipano probabili movimenti di mercato da parte della leggenda inglese.