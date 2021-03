Calciomercato Roma, triplo colpo per Sarri | C'è Jorginho

La Roma potrebbe mettere le mani su Maurizio Sarri per la panchina con l’addio di Fonseca: anche Jorginho potrebbe raggiungerlo

La sconfitta contro il Napoli ha alimentato per la Roma diversi malumori. Con Paulo Fonseca sono arrivati pochissimi punti negli scontri diretti con le big. A fine stagione il tecnico portoghese potrebbe andar via, visto che c’è stato anche il cambio societario con l’arrivo di Friedkin e di Tiago Pinto nella dirigenza. Mancherebbe, quindi, un nuovo tecnico. Potrebbe essere Allegri, certo, ma non bisogna escludere la pista legata a Maurizio Sarri. L’allenatore è fermo dopo l’esonero dalla Juventus e aspetta una chiamata per ritornare in pista.

Roma, Sarri per la panchina con Jorginho e non solo

L’eventuale arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Roma, potrebbe portare a modificare leggermente il mercato dei giallorossi. Nel senso che al tecnico ex Napoli andrebbero garantiti alcuni fedelissimi, in modo tale da adattare il suo gioco al meglio. Sarri potrebbe chiedere a Friedkin l’ingaggio di alcuni dei suoi ex giocatori: Elseid Hysaj, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno che lascerà il Napoli. Ma anche Arek Milik, centravanti ora al Marsiglia e in passato nel mirino della Roma. Senza dimenticare anche Jorginho, un pupillo di Sarri attualmente al Chelsea, che potrebbe tornare in Serie A dopo l’esperienza in Premier.