Calciomercato Juventus, la Francia su Zidane | Decisione del tecnico

La Juventus potrebbe dire addio al sogno Zinedine Zidane: la Francia è forte sul tecnico, ecco lo scenario

La Juventus è alle prese con la peggior stagione degli ultimi anni. Sembrano lontanissimi i tempi in cui i bianconeri vincevano gli scudetti nel mese di marzo. Andrea Pirlo è uscito agli ottavi di Champions League col Porto e questo sta facendo riflettere sulle scelte prese l’estate scorsa. L’obiettivo di Agnelli è, infatti, vincere in Europa oltre che in Serie A e per il futuro potrebbe essere alimentato un sogno. Si tratta di Zinedine Zidane, anche se dalla Spagna emergono delle novità.

Juventus, Zidane in Francia

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, Zinedine Zidane rispetterà il suo contratto con il Real Madrid fino al 2022. Florentino Perez non è molto convinto di questa scelta, ma a meno di clamorosi fallimenti da qui a fine stagione, non dovrebbe esserci il divorzio. In modo tale da permettere a Deschamps di concludere Europeo e Mondiale con la nazionale francese.

Così facendo, ‘Zizou‘ approderebbe sulla panchina della Francia proprio dopo il Mondiale qatariota e anche il Real ne guadagnerebbe da questa scelta. Sì, perché Raul avrebbe tempo per accumulare più esperienza prima di sedersi sulla panchina Blanca. L’unica che resterebbe ‘beffata’ è la Juventus.